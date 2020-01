Zoerselse hondenvriend wil stigma op Mechelse herders en staffords wegnemen: “Een hond wordt niet gevaarlijk geboren” emz

17 januari 2020

14u13 0 Zoersel Op zondag 23 februari organiseren Shana Deboel (20) uit Zoersel en haar kennis Elke een hondenwandeling in Westerlo. Met de opbrengst willen ze de operatie van de Mechelse herder Micky bekostigen: “De eigenaar wilde zijn hond eerst laten euthanaseren omdat hij zo gevaarlijk was. Maar hij was agressief geworden omdat zijn baasje hem fysiek mishandelde”, legt Shana uit.

De Mechelse herdershond Micky is ondertussen ongeveer vijf à zeven jaar oud. Door zware verwaarlozing en mishandeling hield ze fysieke verwondingen aan haar poot over: “Haar baasje wilde dat ze politiehond zou worden, maar daar was ze niet klaar voor. Toen heeft de eigenaar haar geslagen en geschopt tot ze deed wat hij van haar vroeg. Na een tijdje is ze daarop agressief beginnen reageren door bijtgedrag te vertonen”, licht Shana toe.

Geadopteerd

Volgens het baasje van Micky was de Mechelaar dan ook een hond die niet te tolereren gedrag vertoonde tegenover andere honden, kinderen en volwassenen. Daarom wilde de eigenaar haar laten euthanaseren: “Maar dat verhaal klopte helemaal niet. Dus ik heb besloten haar te adopteren”, vertelt Elke.

Bewustwording

Shana en Elke erkennen wel dat Micky een heel actieve hond is, maar volgens hen is de mishandeling de oorzaak geweest van het agressieve gedrag: “De eigenaar heeft nooit haar lichaamstaal gelezen. Hier bij Elke tolereert de hond zelfs mijn tweejarige zoon en ook andere honden. Een hond is niet gevaarlijk, die maak je zo”, klinkt het. Op de hondenwandeling nodigen Shana en Elke ook vrienden van hen uit die demo’s zullen geven met herdershonden. Zo willen ze de mensen ervan bewust maken dat Mechelse herdershonden, maar ook staffords niet per definitie gevaarlijk zijn.

Het hoofddoel van hun actie is echter geld inzamelen om de operatie voor Micky te kunnen betalen. Hij kampt met verwondingen aan zijn voorpoot: “Telkens als hij speelt, doet hij zich gemakkelijk terug pijn”, vertelt Shana. De operatiekosten zijn echter allesbehalve goedkoop: “Daarvoor moeten we toch 3.000 euro op tafel leggen. En nadien moet hij ook nog revalideren”, licht Shana toe. Daarom besloten Shana en Elke ook nog snoepjes, marsepein en hondenkoekjes te verkopen aan al wie Micky wil steunen.

De hondenwandeling vindt plaats vanaf 09.00 uur op zondag 23 februari aan de Britselaan 53 in Westerlo. Snoepjes, marsepein of hondenkoekjes kunnen besteld worden via hondmicky@gmail.com.