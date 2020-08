Zoerselse feestzaal de Kapel vanaf maandag omgetoverd tot stille blokplek voor studenten emz

06 augustus 2020

Studenten kunnen vanaf maandag 10 augustus tot maandag 31 augustus terecht in de Kapel in Zoersel om zich voor te bereiden op hun herexamens. De feestzaal doet net als in juni dienst als stille studeerplek. Een plaatsje reserveren is wel verplicht.

De zomerse, warme temperaturen maken het voor de studenten niet evident om te blokken voor de tweede zit. Het aangename weertje zorgt al snel voor afleiding. Daar wil de gemeente Zoersel echter een oplossing voor bieden. De Kapel biedt tot het einde van augustus een rustige plaats voor maximaal dertig studenten.

Coronaproof

De gemeente maakt duidelijk dat de Kapel een coronaveilige plek is. Er geldt dan ook een strikt huishoudelijk reglement. Dat zorgt ervoor dat de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot Covid-19 nageleefd worden. De sociale afstand van anderhalve meter wordt gegarandeerd, studenten zijn verplicht hun handen te ontsmetten en een mondmasker te dragen bij aankomst en vertrek.

Studenten kunnen iedere werkdag terecht in de Kapel (Handelslei 167, Zoersel) tussen 9 en 17 uur, met uitzondering van vrijdag 21 augustus en maandagvoormiddag 24 augustus. Gratis een plek reserveren gebeurt via de webshop van de gemeente Zoersel. Er kan enkel per dag en niet per uur geboekt worden. Wie in september ook nog een studeerplek nodig heeft, kan een mailtje sturen naar jeugd@zoersel.be.