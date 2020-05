Zoerselse familie Vincent neemt den Hall’t over: schoondochter Gianna (19) zal broodjeszaak uitbaten emz

26 mei 2020

17u31 7 Zoersel De familie Vincent uit Halle-Zoersel heeft broodjeszaak den Hall’t in hun eigen dorp overgenomen. Schoondochter Gianna Walry (19) zal de horecazaak uitbaten. Daarbij krijgt ze steun van haar vriend Yari (21), De familie Vincent uit Halle-Zoersel heeft broodjeszaak den Hall’t in hun eigen dorp overgenomen. Schoondochter Gianna Walry (19) zal de horecazaak uitbaten. Daarbij krijgt ze steun van haar vriend Yari (21), die de brasserie aan sportcentrum De Valk in Rijkevorsel in goede banen leidt , en Yari’s ouders. De opening staat gepland op dinsdag 2 juni.

Toen Yari in De Valk van de vorige uitbater van den Hall’t vernam dat die ermee zou ophouden, besloot de familie Vincent de broodjeszaak in april over te nemen. Voor de ondernemersfamilie komt er binnenkort dus een nieuwe uitdaging bij. Stilzitten is voor hen niet weggelegd. Gianna startte maandag nog met de webshop ‘Baby Exclusive’ voor baby- en kinderkleding, waarbij ze hulp krijgt van haar schoonzussen. In die branche zit ze middenin, want ze heeft samen met Yari zelf een zoontje van zes maanden oud, genaamd Lïanno.

Zonder glaasje bubbels

Vanaf dinsdag 2 juni krijgt Gianna er nog een verantwoordelijkheid bij als uitbaatster van den Hall’t. Een horecazaak overnemen in volle coronacrisis is niet evident. “We weten niet waar we voor komen te staan. Maar dat zal hier wel in zijn plooi vallen, ook al is het in het begin enkel met afhalen. Voor ons was dit een opportuniteit, geen risico. Er zijn niet veel mensen die nu niet durven investeren of de boeken neerleggen, terwijl wij net investeren”, klinkt het. Ook Yari ziet het volledig zitten. “Normaal gezien blijft mijn focus wel op De Valk. Maar we zien wat de toekomst brengt”, zegt hij.

Door de coronacrisis is het wel een opening in mineur. “Dat we geen feestje kunnen doen voor familie en vrienden, is wel jammer. Ook kunnen we de klanten geen glaasje champagne aanbieden.” Wel hoopt de familie Vincent dat klanten vanaf maandag 8 juni hun broodje of dagmenu bestaande uit een soep, een hoofdgerecht en een dessert in de zaak mogen opeten, al is dat op het terras. Een uitbreiding staat overigens al op de planning. “Na de coronacrisis zal ook de aanpalende Crelan-bank deel uitmaken van den Hall’t. Dan kunnen we meer zitplaats creëren”, legt Martin uit.

Meer informatie via www.denhallt.be of de Facebookpagina den Hall’t. Broodjes of dagmenu’s bestellen kan via info@denhallt.be.