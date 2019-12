Zoerselse familie die al twee keer won, bouwt sneeuwbol voor tractorrun: “We gaan voor de top 3” Ewoud Meeusen

09 december 2019

12u40 9 Zoersel Voor de tractorrun pakt de Zoerselse familie Van den Langenbergh-Boden dit jaar uit met een enorme sneeuwbol. Al tweemaal slaagde ze erin de felbegeerde titel mee naar huis te nemen. Toch draait het voor ‘de bende van de platte wagen’ voornamelijk om het plezier: “We willen deze fijne familietraditie in ere houden”, vertelt Jan Van den Langenbergh.

De Zoerselaar staat een druk programma te wachten tijdens de kerstperiode. De Landelijke Gilde organiseert immers een hele reeks evenementen. Een van de blikvangers is en blijft de kerstrun met tractoren. Dit jaar rijden de versierde en verlichte tractoren op zaterdag 21 december doorheen de Zoerselse dorpskern: “Ieder jaar nemen er ongeveer 35 tractoren deel aan de wedstrijd”, vertelt Jan. De best verlichte en versierde tractor sleept een prijs in de wacht.

Sneeuwbol

De familie Van den Langenbergh-Boden kan een mooi palmares voorleggen. De zes deelnames leverde haar al twee zeges en twee keer een tweede plek op. In 2017 ontwierp de familie een draaiende kerststal op een wagen, waarmee ze de overwinning behaalde. Dit jaar werkt de familie een nieuw idee uit: “We hebben ons deze keer gebaseerd op het concept van een kleine sneeuwbol”, vertelt Dirk Van den Langenbergh. Dankzij een creatief ontwerp spuiten er sneeuwvlokjes uit de hoed van de sneeuwman. De verwachtingen liggen dan ook hoog: “Top drie is onze ambitie”, klinkt het.

Familiegebeuren

Voor de familie draait de tractorrun om meer dan de wedstrijd zelf. Ze hecht ook veel belang aan fairplay: “Het is makkelijk om allerlei spullen te kopen. Wij proberen zo veel mogelijk zelf te maken en van de vorige jaren te recycleren.”

De jaarlijkse voorbereidingen zijn een waar familiegebeuren: “In september komen we bijeen om te brainstormen over het ontwerpen. In oktober en november beginnen we dan samen met de praktische uitvoeringen”, vertelt Dries Boden. De komende twee weken zet de familie de puntjes op de i. Ook de tractor zelf zal nog helemaal verlicht worden. Tijdens de voorbereidingen wordt het nuttige aan het aangename gekoppeld: “Iedere vergadering wordt besloten met een Chouffe Coffee”, lacht Jan.

Inschrijven voor de tractorrun kan nog tot 19 december.

De tractoren vertrekken op zaterdag 21 december om 17 uur aan de kerststal op Einhoven voor een toer doorheen Zoersel. Om 19 uur komen de tractoren daar terug aan.