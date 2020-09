Zoerselse ereburger benoemd tot vice-president Chinees-Europese designerorganisatie emz

04 september 2020

17u19 2 Zoersel De Zoerselse ereburger en De Zoerselse ereburger en multidisciplinaire artiest Paul Vermeersch (81) , alias Paul Ibou, is benoemd tot vice-president van de internationale organisatie China Europe Design Cultural Association (CEIDA). Als pionier in de grafische vormgeving verwierf Ibou naam en faam in China. “Het is een groot eerbetoon. Ik ben heel trots”, reageert Ibou.

In 1977 maakte Ibou zijn eerste studiereis naar China. Onder het communistisch bewind van Mao Zedong was het land nog zeer afgesloten. Ibou was één van de eerste westerlingen met wie de Chinezen in contact kwamen. “Mijn logo’s en structuren de eerste moderne ontwerpen die zij zagen. De Chinezen waren zo onder de indruk dat ze mijn structuren in monumentale beelden van zes tot acht meter uitwerkten. Later werd hij nog twaalf keer uitgenodigd door de Chinese overheid om te jureren, lezingen te geven en privétentoonstellingen te houden. Ondertussen ben ik in hun Chinese designmagazines al meer dan 33 miljoen keer verspreid”, aldus Ibou. Verder kreeg Ibou in onder meer Beijing, Shanghai, Shenzen en Chengdu awards toegekend.

Internationaal uitwisselingsplatform

Vanwege een dergelijk palmares hoeft de benoeming tot vice-president van CEIDA dus niet te verwonderen. Het CEIDA is een vrij recente organisatie: ze werd in 2019 opgericht in België en staat geregistreerd in Brussel. De Belgische contactpersoon bevindt zich in Antwerpen, maar ook in China is de culturele vereniging uiteraard vertegenwoordigd. Het platform wil vooral Chinese en Europese designers en kunstenaars samenbrengen om hen zo opportuniteiten te kunnen bieden voor internationaal design en culturele uitwisseling.