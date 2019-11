Zoerselse coalitie verlaagt huurprijs voor feestzaal ‘de Kapel’ Ewoud Meeusen

20 november 2019

10u43 0 Zoersel De huurprijs van feestzaal ‘de Kapel’ vlakbij het gemeentehuis zal met 25 procent dalen voor erkende Zoerselse verenigingen. Dat besloten burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) en het schepencollege op de recente bespreking van het meerjarenplan 2020-2025. Vooral in Sint-Antonius is de nood aan een geschikte en betaalbare feestzaal groot na de plotse sluiting van de parochiezaal.

Erkende Zoerselse verenigingen zullen voortaan in het weekend maar 300 euro betalen voor de huur van ‘de Kapel’ met foyer. Voordien was dat 400 euro. Op die manier komt de coalitie tegemoet aan de verzuchting van de verenigingen. Dat was volgens H-EERLIJK Zoersel ook nodig. De oppositiepartij berekende dat ‘de Kapel’ maar voor 12 procent door verenigingen gebruikt werd. Verder was de feestzaal 58 procent van de tijd niet in gebruik. Met de prijsverlaging hoopt het gemeentebestuur meer verenigingen te kunnen bereiken.

Investeren in betere kwaliteit

De gemeente kondigt niet alleen een prijsverlaging aan, maar belooft ook te investeren in de kwaliteit van ‘de Kapel’: “Er zullen nieuwe luchtbruggen, ledverlichting, nieuwe tafels en een gesofisticeerd ringleidingssysteem geplaatst worden in onze feestzaal”, vertelt schepen van cultuur Michaël Heyvaert (N-VA). Dankzij een ringleiding of inductielus kunnen slechthorenden hun hoorapparaat op het systeem afstemmen. Op die manier kunnen ze zonder storende bijgeluiden genieten van een optreden of een toespraak volgen.