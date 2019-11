Zoerselse coalitie pleit voor omschakeling naar openbare ledverlichting tegen 2030 Ewoud Meeusen

07 november 2019

18u05 0 Zoersel Meerderheidspartijen N-VA, Groen en Open-VLD pleiten voor een openbare ledverlichting. Om dat te bewerkstelligen, stelt de coalitie voor het openbare verlichtingsnetwerk over te dragen aan netbeheerder van elektriciteit en aardgas Fluvius. “Met een geleidelijk plan zou het financieel en praktisch mogelijk zijn om de gehele straatverlichting in Zoersel te doen overschakelen naar ledverlichting tegen 2030”, verduidelijkt N-VA-burgemeester Liesbeth Verstreken.

Milieubewuste, maar ook veilige gemeente

De gemeente Zoersel heeft zich geëngageerd om de CO2-uitstoot op haar grondgebied met 40 procent te verminderen tegen 2030. De overschakeling naar ledverlichting zou zorgen voor een vermindering van de CO2-uitstoot van de openbare verlichting met meer dan 40 procent.

Niet alleen de milieubewustheid speelt een rol in het plan van de coalitie: “Het klopt inderdaad dat ledverlichting zorgt voor minder CO2-uitstoot. Maar de overschakeling is op lange termijn ook financieel voordeliger. Verder zouden we op fietsverbindingen ook nieuwe ledverlichting plaatsen, waardoor de veiligheid voor fietsers verhoogd wordt. Door de hogere flexibiliteit van ledverlichting is een langere verlichting op avonden in het weekend op termijn wel mogelijk”, vertelt burgemeester Verstreken.