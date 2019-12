Zoerselse amazone Axelle (18) behaalt tweede plek op Vlaams kampioenschap stokpaardrijden emz

18u48 0 Zoersel Op tweede kerstdag behaalde de Zoerselse Axelle Koninckx (18) de zilveren medaille op het Vlaams Kampioenschap... stokpaardrijden. Voor de amazone was het een knotsgekke ervaring: “Ik heb veel kunnen lachen met mijn vrienden”, vertelt ze.

Dit jaar pakte de kerstjumping in Mechelen uit met een nieuwe discipline, namelijk het stokpaardrijden of ‘hobbyhorsing’. De populaire rage waaide over vanuit Finland. Ook Vlaanderen sprong op de kar met het kampioenschap in de Nekkerhal. De Zoerselse professionele paardrijdster Axelle Koninckx plaatste zich voor de wedstrijd. Ze won vlot haar halve finale, waarbij de deelnemers beoordeeld werden op originaliteit, snelheid, stijl, tijd en aantal fouten. In de finale van de reeks deelnemers tussen de 17 en 79 jaar moest ze echter de duimen leggen voor Robbe Schelfaut: “Hij was net iets sneller”, zegt Axelle.