Zoersels ereburger en multidisciplinair kunstenaar maakt vier logo’s over coronacrisis emz

10 april 2020

12u48 0 Zoersel De Zoerselse ereburger en multidisciplinaire kunstenaar Paul Ibou (81) heeft vier artistieke logo’s over de coronacrisis ontwikkeld. “Met deze humane bijdrage wil ik hoop uitdrukken dat de verspreiding van het coronavirus ophoudt”, aldus Ibou.

In februari won Ibou nog de Vlaamse Cultuurprijs (‘Ultima’) voor de Vormgeving. De uitbraak van het coronavirus in onze contreien slaagde er niet in hem bij de pakken te laten zitten. De ‘multi-artist’ creëerde vier logo’s met het coronavirus als inspiratie.