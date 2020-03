Zoerselaar richt Facebookplatform op om hulp te vragen of aan te bieden in coronatijden emz

15 maart 2020

19u22 10 Zoersel Door de coronacrisis ontstaat een ongeziene solidariteit. Dat merkte ook Christophe Sepot (39) uit Zoersel. Hij richtte een Facebookplatform ‘Vraag hulp of geef hulp tijdens CORONA (Crescendo Vlaanderen)’ op waar mensen hulp konden vragen of aanbieden. “Iedereen is in staat iets bij te dragen in deze moeilijke tijd”, aldus Sepot.

De afgelopen dagen overstroomden Facebookgroepen met de meldingen van jonge studenten die vrijwillig wilden babysitten op kinderen van wie de ouders geen opvang konden voorzien. Of oproepen van volwassenen die voor senioren wilden gaan winkelen. Op die manier poogt iedereen zijn maatschappelijke bijdrage te leveren in een periode waarin dat door de uitbraak van het coronavirus meer dan nodig is. Ook Christophe Sepot uit Zoersel merkte dat veel mensen iets wilden doen. “Eigenlijk is de mens een heel sociaal wezen.”

Geven en nemen

Volgens Sepot was het voor de hulpverlenende moeilijk in contact te komen met wie geholpen wil worden en vice versa. “Ik besloot op Facebook een groep op te richten waar ik de noden van die twee partijen kon laten samensmelten”, licht hij toe. Het platform vergemakkelijkt de zoektocht door gebruik te maken van een hashtag en de gemeente in kwestie plus of er hulp aangeboden of hulp gevraagd wordt. “Zo wordt vermeden dat informatie verdwaalt”, verduidelijkt Sepot.

Het concept zal zich waarschijnlijk niet beperken tot Vlaanderen. De Facebookpagina ‘Crescendo’ moet de link vormen tussen de verschillende groepen. “Omdat ik veel gereisd heb, heb ik veel vrienden in het buitenland. Ik heb hen aangesproken om ook daar soortgelijke platformen op te richten”, klinkt het. “Crescendo verwijst overigens naar het feit dat het leven naar een climax opbouwt. Ik ben er immers van overtuigd dat iedereen altijd kan blijven bijdragen en zich dus dan ook moet blijven inzetten. Zo kunnen we het virus op een positieve manier muteren”, besluit hij.

De groep voor hulp te vragen of te bieden heet ‘Vraag hulp of geef hulp tijdens Corona (Crescendo Vlaanderen)’ en is via Facebook te bereiken.