Zoerselaar (29) heeft al 1 miljoen euro bij elkaar gegokt met sportweddenschappen: “Op termijn is geluk geen factor meer” emz

07 augustus 2020

12u20 2 Zoersel Kapitaal opbouwen door te gokken: voor velen lijkt het een utopie. Maar de 29-jarige Zoerselaar ‘Betmanbegins’ – die liever onder zijn gebruikersnaam getuigt – is door intensieve analyses erin geslaagd de bookmakers te slim af te zijn. Ondertussen bouwde hij via digitale sportweddenschappen een budget van 1 miljoen euro op. “Regel nummer 1 is geen emoties hebben”, lacht hij. Met het geld wil hij onder meer maatschappelijk relevante projecten opstarten.

De fascinatie voor cijfers vormt een rode draad doorheen de carrière van ‘Betmanbegins’. Tijdens zijn bakkersopleiding was hij al meer bezig met de manier waarop bakkers kostprijsberekeningen aanpakken in plaats van het bereiden van de producten. Al snel trok poker zijn aandacht. In de periode van 2008 tot 2011 was het kaartspel erg populair. Op 18-jarige leeftijd begon hij op het internet pokertornooien te spelen voor geld. Dankzij een promotie kon hij gratis met tien dollar budget beginnen.

0,1 dollar inzet

In het begin zette hij slechts 0,1 dollar in om ervaring op te doen. Hij beheerde zijn budget nauwkeurig: een strikt ‘bankroll management’. Tegelijkertijd deed hij analyses om tot de optimale strategieën te komen. Na drie jaar intensief gepokerd te hebben, bedroeg zijn ‘bankroll’ in 2011 15.000 euro. “Dat klinkt veel, maar als je weet hoeveel tijd ik erin heb gestoken, was ik beter in de McDonalds gaan werken”, zegt ‘Betmanbegins’.

Gokspelen staan dikwijls in een negatief daglicht. ‘Puur geluk’, klinkt het vaak. “Bij casinospellen is dat inderdaad zo. Maar bij online poker of sportweddenschappen is geluk na een tijd geen factor meer. Stel: iemand daagt je uit voor een spel kop of munt. De inzet is één euro. Als je wint, krijg je drie euro terug. Dan zal je op lange termijn altijd winst maken”, legt de gokker uit.

In de periode tussen 2011 en 2014 verlegde ‘Betmanbegins’ zijn focus naar zijn master en advanced master in de financiën. “Ik merkte dat het niveau van pokeren steeds hoger en hoger werd. Door mijn studies had ik niet voldoende tijd om het nog winstgevend te doen”. Zoeken naar opportuniteiten is dan wel belangrijk bij pokeren of sportweddenschappen, maar tijdig stoppen als de winstgevende situaties zich niet meer voordoen, is misschien nog wel essentiëler.

Job bij Unibet

Na zijn studies trok hij naar Londen. Daar bemachtigde hij een plekje bij Unibet, één van de grootste spelers in de wereld van digitale sportweddenschappen. “Eigenlijk was ik naar Londen gegaan met als doel een job te vinden in de financiële sector. Maar bij Unibet vielen alle puzzelstukjes in mekaar: mijn financiële achtergrond, interesse in statistiek en ervaring met poker kon ik hier inzetten.”

Daar leerde hij de kneepjes van het vak. In Londen kwam hij in contact met heel wat collega’s die veel kenden van ‘sports betting’. De gokwereld staat in het Verenigd Koninkrijk overigens een pak verder. Terwijl ongeveer 7 procent van de meerderjarige Belgen jaarlijks een weddenschap plaatsen, is dat in de UK 45 procent. Dat heeft ook zijn weerslag op het niveau van de breinen achter de weddenschappen. “Bookmakers in ons land maken fouten tegen principes die in het VK vanzelfsprekend zijn.”

Slechts 2 procent maakt winst

In 2015 begon ‘Betmanbegins’ fictief weddenschappen te plaatsen. Hij schreef op wat hij gewonnen of verloren zou hebben als hij effectief een gok gedaan had. Na een jaar zestig uur per week enkel analyses te maken, was hij klaar voor het echte werk. Evident was dat niet. “Op lange termijn maakt 98 procent verlies. Slechts twee procent is winstgevend. Maar ik had voldoende bevestiging dat ik de bookmakers kon verslaan.” Hij investeerde een deel van het pokergeld in ‘sports betting’.

Toen ging de bal aan het rollen. Daar speelde de gulle bonussen van Belgische bookmakers een belangrijke rol in. Dat gaf hem de kans om zijn ‘bankroll’ een boost te geven. Ondertussen zijn zulke bonussen dan wel verboden in België, het heeft ‘Betmanbegins’ geen windeieren gelegd. “Het is allemaal heel snel gegaan. Waar ik in 2016 weddenschappen van tien euro deed, was dat in 2019 al enkele honderden of zelfs duizenden per weddenschap.” 2019 was het vierde jaar op rij dat hij een winst van meer dan 100.000 euro kon voorleggen. In september 2019 nam hij ontslag bij Unibet om zich full time te kunnen concentreren op sports betting. Dat doet hij als ‘digital nomad’: in normale omstandigheden reist hij met zijn laptop de wereld rond.

In totaal maakte ‘Betmanbegins’ al 1 miljoen euro winst op de bookmakers. Daarvan herinvesteert hij 30 procent in zijn sportweddenschappen. Het overige geld spreidt hij over vastgoed, aandelen en zijn spaarrekening. Het geheim achter zijn succesverhaal? “Ik ben erg rationeel. Nooit heeft gokken een invloed gehad op mijn persoonlijk leven. Waar het bij de meesten fout gaat, is dat ze inzetten, verliezen en dan meteen alles willen goedmaken. Maar je moet net rustig afwachten totdat de bookmakers fouten maken. Velen onderschatten de geluksfactor op korte termijn. Of zijn te resultaatgericht: een verloren weddenschap is slecht, een gewonnen weddenschap is goed. Dat is een natuurlijke manier van denken, maar geen goede. Als je met 1 euro 1,8 euro kan winnen met 50 procent kans, is het onverstandig om die weddenschap te doen. Het maakt zelfs niet uit of je wint.”

Maatschappelijke bijdrage

De Zoerselaar wil allesbehalve de illusie wekken dat sportweddenschappen een makkelijke manier zijn om geld te verdienen. Het lijkt een geweldig succesverhaal, maar er zijn veel negatieve kanten aan verbonden. Er heersen veel vooroordelen. Of hij veel jaloezie ervaart? “Het voelt niet goed voor mezelf dat mijn bijdrage aan de maatschappij zo beperkt is. Soms ben ik zelf jaloers op wie ouderen verzorgt bijvoorbeeld. Die komen met een voldaan gevoel thuis. Ik verdien goed mijn boterham. Maar wat doe ik voor de maatschappij? Niets, hè.”

Daar wil hij met eigen initiatieven verandering in brengen. “Met de community ‘Betmanbegins’ wil ik de online gokgemeenschap leren waar bookmakers fouten maken en omgaan met hun ‘bankroll’. Zo zet je best maximaal 2 procent daarvan in. Ik ken onervaren spelers die meteen 20 procent inzetten. Dat is veel te veel. Het initiatief heeft als doel mensen aan te leren hoe ze bookmakers op lange termijn kunnen verslaan. Dit is onmogelijk zonder goed bankroll management. Verder ontwikkel ik met mijn vriendin een applicatie dat studenten helpt om Spaans te leren spreken. Zelf ben ik nog met ‘machine learning’ bezig”, zegt hij. In de toekomst wil hij verschillende projecten blijven opstarten.