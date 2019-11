Zoersel wil op heel grondgebied ledverlichting tegen 2030 Ewoud Meeusen

07 november 2019

18u05 2 Zoersel Meerderheidspartijen N-VA, Groen en Open Vld maken werk voor een openbare ledverlichting. Om dat te bekomen wil de coalitie het openbare verlichtingsnetwerk overdragen aan netbeheerder van elektriciteit en aardgas Fluvius. “De straatverlichting op het hele grondgebied Zoersel moet aangepast worden tegen 2030”, zegt N-VA-burgemeester Liesbeth Verstreken.

De gemeente Zoersel heeft zich geëngageerd om de CO2-uitstoot op haar grondgebied met 40 procent terug te dringen tegen 2030. Dat kan door de straatverlichting te vervangen door ledlampen. Niet alleen het milieu is hiermee geholpen. “Op lange termijn is het ook financieel voordeliger. Verder zouden we op fietsverbindingen ook nieuwe ledverlichting plaatsen, waardoor de veiligheid voor fietsers verhoogd wordt. Door de hogere flexibiliteit van ledverlichting is een langere verlichting op avonden in het weekend op termijn wel mogelijk”, vertelt burgemeester Lisbeth Verstreken.