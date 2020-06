Zoersel stelt nieuw klimaatplan voor: 10 miljoen euro investeren voor 40 procent minder CO2 Toon Verheijen

15u24 2 Zoersel De gemeente Zoersel hoopt volgende week (eindelijk) een klimaatplan hebben. De gemeente wil de komende jaren 40 procent minder CO2 uitstoten en trekt 10 miljoen euro uit om dat te realiseren. Vorig jaar lag er ook al een klimaatplan klaar ter stemming op de gemeenteraad van mei, maar door een onthouding van een N-VA-schepen geraakte dat dossier toen geblokkeerd.

Het voorbije jaar werd er een platform gecreëerd waarop de inwoners hun voorstellen konden achterlaten en ideeën bespreken. De inwoners, de scholen, onze lokale adviesraden maar ook alle politieke partijen in Zoersel werden betrokken bij het nieuwe klimaatplan omdat het vorige dus werd afgeschoten. Begin dit jaar is het plan al voorgelegd aan enkele specialisten van de provincie Antwerpen en die hebben het positief geëvalueerd. “We gaan de komende vijf jaar zo’n 10 miljoen euro investeren in acties die de leerbaarheid van de gemeente moeten verbeteren en het klimaat ten goede komen”, zegt burgemeester Liestbeth Verstreken (N-VA). “Een groot deel gaat naar de omschakeling naar LED-verlichting en het versneld uitbreiden van het rioleringsnet. Zo’n 2,5 miljoen euro steken we in acties om de uitstoot te beperken.”

Dwergenbos

De totale uitstoot van CO2 moet de komende jaren met 40 procent verminderd worden. “Maar we leggen onszelfs als gemeentebestuur het streefdoel op van 60 procent”, zegt schepen Marc De Cordt (Groen). “Op vlak van mobiliteit gaan we stimuleren om de fiets te nemen, het openbaar vervoer of om te carpoolen. Daar zijn heel wat mogelijkheden om de uitstoot te verminderen. We gaan mensen ook stimuleren om energiebewust te renoveren. We gaan onze eigen gebouwen alvast energiezuining maken en uitrusten met zonnepanelen. Er komen ook nog twee windturbines aan het op- en afrittencomplex van de E34. Tenslotte denken we ook nog aan het uitbreiden van onze groene long. Allemaal initiatieven die we nemen voor onze toekomst en die van onze kinderen. Het feit dat dit initiatief zo breed gedragen werd en het grote engagement dat we nemen om de eerste vijf jaar alvast meer dan tien miljoen te investeren in onze toekomst toont aan dat we samen de juiste weg ingeslagen zijn.”