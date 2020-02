Zoersel schrijft brieven voor vrouwen in nood emz

21 februari 2020

11u42 0 Zoersel Ferm Halle en Amnesty International slaan opnieuw de handen in elkaar. Op woensdag 26 februari organiseert de lokale afdeling van vrouwenbeweging Ferm een schrijfactie, waarbij burgers met brieven hun solidariteit kunnen tonen met vrouwen die volgens Amnesty onterecht gevangen zitten.

Op zondag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. In kader daarvan roept Ferm Halle de medemens op om deel te nemen aan een schrijfactie in samenwerking met Amnesty International. Volgens de lokale vrouwenbeweging kunnen brieven gericht aan overheden bijdragen tot de vrijspreking van vrouwen die wegens gewetenskwesties onterecht gevangen genomen zijn.

De schrijfactie gaat door in de lokalen van KLJ Halle op de Lotelingenlaan 9 van half 11 tot half 2 en 6 tot 8 uur. Begeleiding aan de hand van voorbeeldbrieven zal voorzien worden. Eigen papier meebrengen mag.