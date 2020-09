Zoersel schenkt extra aandacht aan mentale veerkracht tijdens tiendaagse van Geestelijke Gezondheid emz

30 september 2020

21u43 1 Zoersel Van 1 tot 10 oktober is het de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Ook gemeente & OCMW Zoersel doen daaraan mee. Zo kunnen bewoners in de drie Zoerselse bibliotheken en het administratief centrum een gratis postkaartje met een positieve spreuk komen halen om iemand een hart onder de riem te steken.

De tiendaagse staat dit jaar in teken van ‘Samen Veerkrachtig’. Daarbij is “Hoe gaat het met u, nu de wereld toch een beetje op zijn kop staat” de centrale vraag. In deze periode zet Zoersel in samenwerking met de andere SIGO (Sociaal Intergemeentelijk Overleg)-gemeenten Malle, Zandhoven, Brecht, Schilde, Schoten en Wijnegem enerzijds en het psychiatrisch centrum Bethanië anderzijds extra in op mentale veerkracht. Die is in tijden van corona zeker cruciaal.

Concreet kunnen inwoners in de bibliotheek in Zoersel, Halle of Sint-Antonius of het administratief centrum op de Handelslei 167 in Sint-Antonius Zoersel een postkaartje komen halen met allerlei positieve spreuken op. Op de achterzijde kan een persoonlijke boodschap geschreven worden om iemand te steunen. Verder plaatste de gemeente tien tips voor mentale gezondheid op haar website.