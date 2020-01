Zoersel nodigt inwoners uit om mee te investeren in ledverlichting sporthal Beuk & Noot emz

20 januari 2020

13u06 0 Zoersel De gemeente Zoersel nodigt zijn inwoners uit om mee te investeren in duurzaamheid. Voor de vervanging van de verlichting in basisschool Beuk & Noot koos de gemeente voor Zonnewind, een aannemer die werkt op basis van burgerparticipatie. Wie dus wil investeren in het verlichtingsproject, kan medeaandeelhouder worden van het initiatief uit Zandhoven.

De gemeente Zoersel probeert inspanningen te leveren voor het klimaat. Het bestuur heeft zich met het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant dan ook geëngageerd om de CO2-uitstoot op het Zoersels grondgebied met veertig procent te verminderen tegen 2030. Dat wil de gemeente onder meer bewerkstelligen door de overschakeling naar ledlampen voor de openbare straatverlichting. Dat zou tegen 2030 volledig verwezenlijkt moeten worden door Fluvius.

Ook de verlichting van enkele gebouwen pakt het gemeentebestuur aan. Zo willen de meerderheidspartijen de verlichting van de sporthal in de gemeentelijke basisschool Beuk & Noot in Sint-Antonius Zoersel laten verledden. Ze kozen voor de uitwerking van dat project bewust voor burgercoöperatie Zonnewind uit Zandhoven. Die aannemer werkt volgens het principe van burgerparticipatie: het is een organisatie waarbij burgers zich kunnen aansluiten om lokale initiatieven te steunen die de CO2-uitstoot reduceren.

Wie wil investeren in het lichtproject in de sporthal, kan dat door aandeelhouder te worden bij Zonnewind. Het is de bedoeling dat de burger op termijn zijn investering terugverdient en deelt in het rendement van het project, al ligt de focus in de eerste plaats op de maatschappelijke en ecologische meerwaarde van het project.

Energiecafé

Voor vele inwoners van Zoersel is het idee van een aannemer die werkt volgens het principe van burgerparticipatie, nog een vrij onbekend fenomeen. Daarom zet Zonnewind in samenwerking met de gemeente Zoersel een energiecafé op poten. Daarbij zullen burgers te weten komen hoe ze kunnen investeren in de verledding van de sporthal en de randlokalen van de gemeentelijke basisschool Beuk & Noot. Ook zal duidelijk worden wat de aanpak van Zonnewind daarbij is.

Het energiecafé vindt plaats op woensdag 12 februari om 20.00 uur. Inschrijven voor de informatieve avond kan tot dinsdag 11 februari via milieu@zoersel.be.