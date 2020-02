Zoersel neemt initiatief tegen misbruik van sociale woningen emz

17 februari 2020

16u20 0 Zoersel De Vlaamse Regering werkt momenteel aan een juridisch kader om fraude met sociale woningen aan te pakken. Ook de Zoerselse schepen voor Sociale Zaken Cindy Van Paesschen (N-VA) zal het nieuwe controlesysteem implementeren in haar gemeente. “Het is niet kunnen dat profiteurs misbruik kunnen maken van sociale woningen, waardoor andere mensen in nood in de kou blijven staan”, aldus Van Paesschen.

Het juridische kader van de Vlaamse Regering moet sociale huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid bieden efficiënt controle uit te voeren op het bezit van eigendom in het buitenland wanneer ze een toewijzing van een sociale woning doen. Binnen dat kader stelt de overheid weldra een raamcontract ter beschikking van de sociale woonactoren. Ook de Zoerselse schepen Van Paesschen kan niet wachten op het initiatief van Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele (N-VA). “In Vlaanderen wachten al meer dan 155.000 mensen op een sociale woning. De Vlaamse Regering doet er alles aan om die ellenlange wachtlijst weg te werken. Desondanks blijft sociale fraude een aanwezig fenomeen. Door in te stappen in het nieuwe raamcontract, zullen we juridisch overeind blijven. Dat is niet het geval indien we in zee zouden gaan met kleine onderzoeksbureau’s of privédetectives”, besluit Van Paesschen.