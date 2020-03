Zoersel krijgt meubel om spulletjes en speelgoed weg te kunnen geven emz

19u54 0 Zoersel Afgelopen weekend kreeg de gemeente Zoersel over de kerk in deelgemeente Sint-Antonius een weggeefmeubel. Door dat initiatief van organisatie DIO (Delen in Overvloed) kunnen inwoners tweedehandsspulletjes makkelijker wegschenken aan medeburgers die daar nood aan hebben. Schepen voor Armoede Cindy Van Paesschen (N-VA) is alvast voorstander van het idee.

Naar aanleiding van Sinterklaas zette Anne ML uit Zoersel samen met een aantal anderen een feest voor kansarme kinderen op touw. Na die festiviteit had ze nog heel wat spulletjes over. Die belandden afgelopen zaterdag in de gloednieuwe weggeefmeubel in Sint-Antonius, waar Anne de initiatiefneemster van is. “Daar kan iedereen dingen uit weghalen of insteken. Het zou fijn zijn dat Zoersel binnenkort daadwerkelijk een pand heeft voor een weggeefwinkel”, zegt ze.

Weggeefweekend

Ook schepen voor Sociale Zaken en Armoede Cindy Van Paesschen (N-VA) staat achter het concept van de weggeefmeubel. “We kunnen op termijn bekijken of een samenwerking met de sociale kruidenier NetZak mogelijk is. Op die manier zouden we weggeefdagen of een weggeefweekend kunnen organiseren. Een permanente weggeefwinkel is echter weinig realistisch. Daar moeten we dan ook vaste vrijwilligers voor kunnen vinden, wat op zich al moeilijk is. Mij lijkt het beter om een aantal momenten doorheen het jaar te houden.”