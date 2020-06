Zoersel krijgt bijna 218.000 euro voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen: “We werken groot plan van aanpak uit voor de verdeling emz

03 juni 2020

12u34 1 Zoersel De Vlaamse regering maakte 217.938,21 euro vrij om de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Zoersel te steunen. De verdeling daarvan zal nog niet voor morgen zijn. “Het grote plan van aanpak moet gedragen worden door alle betrokken diensten”, zegt schepen voor Jeugd en Sport Olivier Rul (Open Vld). Ook de input van de reeds gelanceerde bevraging zal een rol spelen.

Voorlopig beperken de steunmaatregelen van de gemeente zich tot het kosteloos annuleren van de huur van de gemeentelijke lokalen of materiaal. Maar daar zal nog meer steun bijkomen. In totaal heeft de Vlaamse regering immers 87,3 miljoen euro van het noodfonds ter beschikking gesteld aan de gemeenten om te investeren in lokale verenigingen om de impact van de coronacrisis op hun werking te verzachten. Voor Zoersel betekent dat bijna 218.000 euro.

Met dat geld kan de gemeente de verenigingen meer zuurstof bieden. CD&V Zoersel hoopt dat het schepencollege met de som geld haar voorstellen in de praktijk brengt. Zo stelt de oppositiepartij voor om verenigingen die een recht van opstal moeten betalen, daar tijdelijk van vrij gesteld worden. Daarnaast denkt ze eraan dat de gemeente renteloze leningen ter beschikking zou stellen of de subsidies aan verenigingen zou verdubbelen. “Al onze verenigingen en hun vrijwilligers maken van Zoersel een bruisende gemeente. Ze verdienen dan ook sterke ondersteuning voor hun werking”, klinkt het bij schepen voor Jeugd en Sport Olivier Rul (Open Vld).

Vervolgens kunnen we een groot plan van aanpak uitwerken. Dat moet wel gedragen worden door al onze diensten: die weten immers het beste wat er overal leeft. We zullen dus heel bedachtzaam omgaan met het geld schepen voor Jeugd en Sport Olivier Rul (Open Vld)

Gedragen plan

Al sinds maart vraagt CD&V Zoersel dan ook voor meer ondersteuning van de verenigingen. De gemeente besloot dat echter minimaal te budgetteren, aangezien het bestuur veronderstelde dat er nog steun van Vlaanderen uit zou komen. In mei startte de gemeente wel al met een digitale bevraging bij de verenigingen. Daarbij werd gepolst hoe die de coronacrisis ervaren hadden.

De antwoorden daarop zouden tegen eind mei-begin juni binnen moeten komen. “Aan de hand daarvan kunnen we kijken wat er speelt”, aldus de schepen. “Want er zijn wel heel wat verschillen tussen de verenigingen onderling. Het is belangrijk om nu eerst de bevraging te bestuderen. Daarna kunnen we eens te luisteren gaan. Vervolgens kunnen we een groot plan van aanpak uitwerken. Dat moet wel gedragen worden door al onze diensten: die weten immers het beste wat er overal leeft. We zullen dus heel bedachtzaam omgaan met het geld. Daarom zullen we ook niet over één nacht ijs gaan.”