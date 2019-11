Zoersel krijgt bezoek van Spaanse delegatie zustergemeente Lora Del Rio ADA

30 november 2019

21u10 0 Zoersel Zoersel kleurde het afgelopen weekend Spaans. Al sinds de jaren tachtig is de gemeente bevriend met het Spaanse stadje Lora Del Rio. Wat ooit begon als een ontmoeting tussen burgers, groeide uit tot een officiële overeenkomst tussen Zoersel en het stadje.

De vriendschap was er maar nooit eerder kwam een delegatie zo uitgebreid naar het Noorden van Antwerpen. “Dit is uniek”, vertelt burgemeester Liesbeth Verstreken. “De burgemeester van Lora Del Rio stelde zelf voor om eens op bezoek te komen. En dat vonden wij natuurlijk heel fijn. Bovendien is het leuk voor onze inwoners om eens een authentiek flamenco dansvoorstelling te zien. Voor onze handelaars is het dan weer interessant om nieuwe producten te leren kennen want ze zullen een aantal locale lekkernijen meebrengen zoals sinaasappelen, olijfolie, koekjes en wijn. Je kan het bijna zien als een soort handelsmissie”, aldus Verstreken.

Of dit tot de kerntaak van de gemeente hoort, dat betwijfelt de burgemeester maar dat neemt niet weg dat ze dit initiatief ten volle ondersteunt. “Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten, misschien moeten we onze verwachtingen ook niet te hoog leggen en gewoon genieten van dit moment. De kans dat wij ooit naar daar zullen trekken acht ik wel eerder klein.” De meerwaarde van dit initiatief is volgens Verstreken er vooral een van elkaar leren kennen. “Als je elkaar leert kennen, waardeer je elkaar ook meer en voor de burgers is dat heel fijn.”