Zoersel investeert twee miljoen euro om CO2-uitstoot te verminderen emz

20 december 2019

10u17 4 Zoersel Voor de komende zes jaren zal Zoersel ook investeren in natuur, wonen en mobiliteit in kader van het klimaatplan. Naast rioleringswerken en verledding trekt de gemeente 2.142.125 euro uit om de CO2-uitstoot te verminderen: “Met die maatregelen zet Zoersel in op een duurzaam klimaatbeleid”, zegt schepen voor klimaat en milieu Marc Decordt (Groen). Oppositiepartijen als CD&V en h-EERLIJK ZOERSEL geloven daar weinig van.

Op 27 september ondertekende Zoersel het Europees initiatief ‘Burgemeestersconvenant 2030'. Op die manier engageert de gemeente zich om tegen 2030 40 procent minder CO2-uitstoot te genereren. Daarbij hoort een algemeen klimaatplan en een klimaatactieplan met specifieke ondernemingen. In het meerjarenplan van Zoersel zijn dan ook heel wat financiële middelen opgenomen om het klimaatactieplan te kunnen verwezenlijken: “In het voorjaar zal dat klimaatactieplan aan de gemeenteraad voorgelegd worden”, zegt Decordt.

De grootste investering daarin zijn de rioleringswerken met een kostprijs van 10,4 miljoen euro. Ook de verledding zal ongeveer 2,6 miljoen euro vragen. Zoersel zal ook in 2021 een grijze afvalcontainer invoeren, waarbij restafval per gewicht betaald zal moeten worden: “Op die manier is de vervuiler meer bewust van het afval dat hij produceert”, zegt Decordt. Daarnaast zal 295.000 euro uitgaan naar specifieke acties in kader van het klimaatplan.

Andere noemer

Oppositiepartijen als CD&V Zoersel en h-EERLIJK ZOERSEL zijn er allerminst van overtuigd dat het gemeentebestuur op die manier zelfs de haalbare en betaalbare norm van 40 procent vermindering van CO2-uitstoot zal halen: “Wij delen het enthousiasme over het klimaatbeleid niet. De gemeente investeert slechts 295.000 euro voor specifieke klimaatactiviteiten, de rest zit verstopt in wonen, natuur en mobiliteit”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Paul Van Wesenbeeck.

Daar is Decordt het niet mee eens: “Om die shift in het klimaatbeleid te bereiken, moeten we ook maximaal inzetten om mensen te laten overschakelen op alternatieve verplaatsingsmanieren.” Aan trage verbindingswegen wil de klimaatschepen 180.000 euro besteden. Decordt wil daarnaast 170.000 euro investeren in wandel- en fietsinfrastructuur: “De heraanleg van een fietspad is moeilijk onder de noemer ‘klimaat’ te plaatsen. Zelfs met groenen in de meerderheid schakelt de coalitie geen versnelling hoger om de klimaatdoelstellingen te halen”, zucht Tom Sleeuwaert (h-EERLIJK ZOERSEL).