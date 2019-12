Zoersel investeert in nieuwe dorpszaal, brandweer en politie emz

19 december 2019

Zoersel investeert in nieuwe dorpszaal, brandweer en politie

19 december 2019

Voor de komende zes jaren zal het Zoersels gemeentebestuur vooral investeren in wegeninfrastructuur, brandweer en politie. De coalitie besloot 13,5 miljoen euro te besteden aan de verbetering en het onderhoud van infrastructuur. Ook de bouw van een nieuwe plek voor de drie culturele instellingen Tilia, Camera Obscura en Harmonie Eendracht Maakt Macht en de bouw van de dorpszaal spelen daarin een belangrijke rol.

De gemeente Zoersel zal tussen 2020 en 2025 ongeveer 25,5 miljoen euro investeren. Daarvan gaat in het totaal 13,5 miljoen euro naar het aanleggen, verbeteren en onderhoud van wegen, gebouwen en rioleringen. Onder meer de Hulsten en straten in de buurt van de Meerheide in Zoersel en de bloemenwijk in Sint-Antonius worden onder handen genomen. Voor de nieuwe dorpszaal in Halle wordt 1,4 miljoen euro uitgetrokken. In het nieuwe verenigingenlokaal voor toneelgezelschap Tilia, fotoclub Camera Obscura en Harmonie Eendracht Maakt Macht in deelgemeente Zoersel trekt de gemeente 985.000 euro voor uit.

Daarnaast wil de gemeente Zoersel een goede algemene dienstverlening. Daaraan wordt 1 miljoen euro besteed. Ook in veiligheidsdiensten van politie en brandweer wordt fors geïnvesteerd. De politiezone Voorkempen (Malle, Brecht, Schilde, Zoersel) krijgt een subsidie van 1.009.787. In de brandweerzone Rand wordt 1.551.608 geïnvesteerd, voornamelijk voor een uitbreiding van personeel.