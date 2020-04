Zoersel in coronatijden: verlaten pleinen en lege straten emz

02 april 2020

20u23 8 Zoersel Door de coronacrisis moeten ook de Zoerselaars zoveel als mogelijk in hun ‘kot’ blijven. Dat heeft ook een impact op het straatbeeld. De pleinen zijn vrijwel leeg en de straten liggen er verlaten bij.

Het zijn toch bevreemdende beelden. In de Zoerselse straten is de laatste dagen amper beweging waar te nemen als gevolg van de coronamaatregelen. Zelfs op de drukke Handelslei in Sint-Antonius Zoersel is het opvallend rustig.

Meer beelden van Vlaanderen in tijden van corona vind je hier.

Meer over Vlaanderen

Handelslei