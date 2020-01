Zoersel heeft nu ook eigen reptielenwinkel: “Een kinderdroom komt uit” emz

26 januari 2020

16u26 0 Zoersel De gemeente Zoersel is een speciaalzaak rijker. Op de Zoerselsesteenweg opende zaterdagnamiddag de reptielenwinkel ‘Papamaya Reptiles’. Eigenaar Bart Kuse (39) specialiseert zich vooral in kameleons, gekko’s en kleine hagedissen.

De opening is goed nieuws voor de reptielenfanaten. “Nu moeten we niet meer helemaal naar Kontich”, klinkt het. Voor Bart was het gebrek aan reptielenwinkels in de buurt dan ook een belangrijk reden om ‘Papamaya Reptiles’ te openen: “Maar voor mij was het ook gewoon een kinderdroom. Toen ik als zesjarige op reis ging naar Kroatië, bestond mijn reis eruit hagedissen achterna te rennen. Ik kan mijn liefde voor reptielen moeilijk uitleggen, het is een aangeboren iets”, lacht hij.

Op de openingsreceptie wilde Bart ook kinderen de kans geven kennis te maken met reptielen: “Ze mogen op de foto met een varaan of gekko. Wie het aandurft, mag zelfs een slang vasthouden. Maar dat is voorlopig nog niet gebeurd”, lacht Bart. Hij is erg tevreden dat die opening eindelijk kan doorgaan: “Normaal was die al begin januari gepland. Totdat de man die mijn interieur voor de hele zaak zou leveren, een meesteroplichter bleek te zijn die in heel Nederland en zelfs tot in Zuid-Frankrijk bekend bleek te zijn”, licht Bart toe.

Eigen kweek

Het aanbod bestaat voornamelijk uit kameleons, daggekko’s en kleine hagedissen. “Ik heb thuis meer dan twintig kameleons. Met die dieren kweek ik dan ook zelf”, zegt Bart. Daarnaast kunnen liefhebbers van allerhande varanen en slangen als kleine pythons bij ‘Papamaya Reptiles’ terecht. Verder verkoopt hij ook foto’s van reptielen op canvas. De kinderen die fan zijn van gekko’s en hagedissen, kunnen dan weer hun gading vinden bij de T-shirts met kleurrijke opdruk.

‘Papamaya Reptiles’ bevindt zich op Zoerselsteenweg 15a in Sint-Antonius Zoersel. De reptielenzaak is geopend van dinsdag tot vrijdag tussen 12.00 uur en 18.00 uur. Op zaterdag kan je er tussen 10.00 uur en 16.00 uur terecht.