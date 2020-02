Zoersel en Malle beantwoorden pertinente vragen over alcoholgebruik bij jongeren emz

13 februari 2020

21u58 0 Zoersel De gemeentes Zoersel en Malle organiseren samen een infoavond op dinsdagavond 18 februari een infoavond over jongeren en alcohol. In kader van Tournee Minerale zal er een poging gedaan worden in ontmoetingscentrum De Notelaar een antwoord te bieden op vragen rond het alcoholgebruik bij jongeren.

Begin februari lanceerden Zoersel en Malle een actie bij de jeugdhuizen in beide gemeentes om jongeren bewust te maken van Tournee Minerale. Daaraan was ook een wedstrijdprijs gekoppeld: het jeugdhuis met de beste campagne zal eind februari een barbecuepakket voor vijftig personen winnen. Daarnaast willen beide gemeentes allerlei vragen beantwoorden omtrent alcohol en jongeren. Bij een gespreksavond behandelt het Team Verslavingspreventie van de Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen op een interactieve manier pertinente vragen. Drinken jongeren meer dan vroeger? Wat doet alcohol met het jonge brein? Wat is het fenomeen ‘bingedrinken’? Wie loopt meer risico op verslaving? Wanneer moet ik mij als ouder zorgen maken?

Voor leerlingen van de derde graad, hun ouders en andere geïnteresseerden is dat een ideaal moment om bij te leren over alcohol, dat deel uitmaakt van de leefwereld van jongeren. Als ouder heb je heel wat in huis om afspraken te maken over alcohol en problemen te voorkomen en aan te pakken.

De infoavond vindt plaats op dinsdag 18 februari van 20 tot 22 uur in De Notelaar (Lierselei 15, Oostmalle). De toegang is gratis, maar we vragen wel om vooraf in te schrijven bij Karen Bruylandts, karen.bruylandts@malle.be of 03 312 49 61.