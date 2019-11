Zoersel eert oud-strijders en oorlogsslachtoffers met kransneerlegging: “Herinneren doet leren” Ewoud Meeusen

11 november 2019

12u42 0 Zoersel Vandaag hield Zoersel een 11 novemberviering aan zijn drie grafmonumenten. Daarmee wilde de gemeente de Zoerselse oud-strijders en oorlogsslachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog eren. Aan de grafmonumenten werd een bloemenkrans neergelegd.

Een hulde

Naar aanleiding van Wapenstilstand organiseerde de gemeente Zoersel een 11 novemberviering. Om 09u00 was er een kransneerlegging in Sint-Antonius. In Zoersel gebeurde dat om 09u15 aan de stenen obelisk bij de Zoerselse erebegraafplaats voor oud-strijders die na 1984 overleden. In aanwezigheid van burgemeester Liesbeth Verstreken en schepenen Danny Van de Velde en Cindy Van Paesschen werden de oorlogssoldaten gehuldigd met een bloemenkrans en trompetgeschal: “Het is nodig en zinvol om dit te blijven doen. De soldaten vochten in hun vaderland voor vrijheid en de erkenning van hun rechten”, klonk het bij Verstreken.

Geschiedenis levendig houden

Onder een fris herfstzonnetje woonden ook een veertigtal inwoners van de gemeente Zoersel de plechtigheid bij: “Het is belangrijk dat de oorlogsgeschiedenis in ere wordt gehouden”, vertelt Ollieuz Franz (75), die de vlag van de Zoerselse strijders draagt. Ook de givers (14- tot 17-jarigen) van Scouts Zoersel brachten met hun aanwezigheid een eerbetoon: “De Scouts is opgericht door militairen. Baden Powell was namelijk een verkenner bij het Britse leger. Maar we zijn hier ook gewoon uit respect voor de overleden soldaten”, verduidelijkt oud-scoutsleider en districtscommissaris Tim Velleman (24).

11 novemberreceptie in Halle

Terwijl de jongste leden van Scouts Zoersel zich verzamelden voor de 11.11.11-verkoop, verplaatsten de givers zich na de kransneerlegging naar de eucharistieviering in Halle. Dat was dit jaar het centrum van de herdenking. Daar werd om 11u00 een bloemenkrans neergelegd aan het grafmonument. Aansluitend vond er een 11 novemberreceptie plaats met een herdenkingstentoonstelling en muzikale noot van jazztrio Dartman.