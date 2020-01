Zoersel behoudt Cyriel Verschaevelaan: "Niet eren, maar geschiedenis duiden" Ewoud Meeusen

29 januari 2020

12u05 0 Zoersel Het Zoersels gemeentebestuur zal zijn Cyriel Verschaevelaan behouden. Vorige week besloot Kortrijk zijn straat vernoemd naar de priester-schrijver Cyriel Verschaeve te veranderen van naam. Op die manier is Zoersel een van de laatste gemeenten met een straat die herinnert aan de Vlaams-nationalistische nazi-collaborateur.

Het gemeentebestuur in Zoersel zal voorlopig niets aan zijn Cyriel Verschaevelaan veranderen, in tegenstelling tot een aantal andere Vlaamse gemeenten. Na Lanaken in 2017, volgde op 18 november 2019 Kortrijk, daar schrapte het gemeentebestuur de Cyriel Verschaevelaan. Ook het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos overweegt een naamsverandering en een overleg met de inwoners over de toekomst van de Cyriel Verschaevestraat. In Puurs (Sint-Amands) ijvert Groen al een aantal jaar voor een naamsverandering. Zo zou Zoersel een uitzondering kunnen worden samen met het West-Vlaamse Alveringem, waar Verschaeve onderpastoor was.

De discussie rond de straatnaam is te danken aan het controversieel verleden van Cyriel Verschaeve. Hij was een Vlaams-nationalistische priester die voor zijn literair talent geroemd werd. Sinds de jaren 30 sympathiseerde hij met het nationaalsocialistisch regime in Duitsland. Hij was een actief collaborateur die ook troepen rekruteerde voor de Waffen-SS. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij ter dood veroordeeld, maar hij vluchtte en bracht zijn laatste dagen door in Oostenrijk totdat hij in 1949 overleed.

Schrijvers

Toen de Vlaamse literaire elite aan het eind van de jaren 60 op zoek ging naar een canon, doken de postume werken van Verschaeve op. De fascistische ideologie werd eruit gecensureerd. Rond het einde van de jaren 70 ontstond in Zoersel een nieuwe wijk. "Toen heeft het gemeentebestuur besloten de straten te vernoemen naar Vlaamse schrijvers", zegt burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA). Een klein straatje aan de Manderleylaan werd vernoemd naar Cyriel Verschaeve, maar ook bekende auteurs als Guido Gezelle, Hendrik Conscience, Stijn Streuvels en Felix Timmermans kregen hun plaats in het Zoerselse stratenplan.

Herinnering

Burgemeester Verstreken neemt een andere houding aan dan de Kortrijkse burgemeester Van Quickenborne. "Met de Cyriel Verschaevelaan willen we duidelijk maken dat het verleden niet uitgewist moet worden. We willen hem niet eren, maar we zouden de geschiedenis graag duiden", aldus Verstreken. In de toekomst wil ze het straatbordje ook van historische uitleg voorzien, zoals de gemeente met andere straten al doet. "Tijdens de Eerste Wereldoorlog beleefde Verschaeve glorietijden, maar daarna ging het helemaal de foute kant op. We willen op een eerlijke manier het hele verhaal vertellen", verduidelijkt Verstreken.

(EMZ)