Zoersel als sportieve gemeente bekroond met #sportersbelevenmeer-award

23 december 2019

Zoersel Voor het tweede jaar op rij sleepte Zoersel de #sportersbelevenmeer-award van Sport Vlaanderen in de wacht. De gemeente slaagde erin vijf van de zeven uitdagingen tot een goed einde te brengen. De nieuwe mountainbikeroute en 'maand van de sportclub' droegen daartoe bij.

Ook in 2019 daagde Sport Vlaanderen al haar gemeenten en steden uit om uitdagingen te voltooien. Wie in vijf van de zeven opdrachten slaagde, werd in midden december gehuldigd als laureaat. De gemeente Zoersel kreeg de erkenning onder meer vanwege de realisatie van een nieuwe mountainbikeroute. In het kader van de uitdagingen werden ook de sportclubs in september in de kijker gezet. Ook de jaarlijkse organisatie van de veldloop voor scholen en de seniorensportdag droegen bij tot de titel. Verder ondersteunde de gemeente ook verschillende sportinitiatieven als stratenlopen of wandeltochten georganiseerd door Zoerselse verenigingen.