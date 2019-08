Zo goed als zeker asbest vrijgekomen bij zware woningbrand in Zoersel: “Geen gevaar voor mens en milieu” Sander Bral

04 augustus 2019

11u26 1 Zoersel Een verschroeiende brand heeft een woning in as gelegd in de Turfstraat in Zoersel. De metershoge vlammen ontstonden zaterdagavond om een nog onbekende reden. De eigenaars hadden het pand net gekocht en waren de woning aan het renoveren. Er vielen geen gewonden maar de brandweer moest zes uur blussen om de situatie onder controle te krijgen. Er kwam wellicht asbest vrij maar gevaar voor buurtbewoners is er niet.

Buurtbewoners van de bungalowwoning in de Zoerselse Turfstraat werden zaterdagavond rond elf uur gealarmeerd door knallen en geknetter. Toen ze buiten gingen kijken, stond het getroffen huis van de buren al in lichterlaaie.

“Die buren konden ons erg gedetailleerde informatie doorgeven via het noodnummer”, benadrukt Stijn Lenaerts, postcommandant van brandweer Zoersel en bevelhebber van de interventie. “Daardoor wisten we tijdens het aanrijden al dat het menens was en konden we goed inschatten welke manschappen en materialen we nodig hadden. We wisten ook al dat er niemand in gevaar was want de buren waren zeker dat er niemand aanwezig was.”

Fusie van kracht

De getroffen bungalowwoning is momenteel niet bewoond. Ze werd recent aangekocht door de nieuwe eigenaars die volop aan het verbouwen waren in het pand. De posten Zoersel en Malle van Brandweer Zone Rand werden opgetrommeld met twee pompwagens, twee tankwagens en een ladderwagen. “Tegenwoordig werken onze zoneposten altijd op die manier samen. Wij noemen dat de fusie van kracht. Niet elke post is even uitgebreid uitgerust, we werken complementair. Stel dat één van de wagens defect is, is er altijd wel één beschikbaar van een andere post.”

Zes uur blussen

Goed uitgerust of niet, de brandweer had zijn handen vol met het blussen van de woning. “Het pand stond al in vuur en vlam bij aankomst, dan weet je dat er niet meer veel te redden valt”, gaat Lenaerts verder. “Eerst en vooral was er het leien dak, altijd moeilijk om te bestrijden. Bovendien staat de woning in een bosrijk gebied en hebben we de bomen blijvend moeten bevochtigen om erger te voorkomen. Gelukkig hebben we het bos zo goed als volledig kunnen vrijwaren. We hebben veel puin moeten ruimen en mogelijke opflakkeringen moeten bestrijden. De nazorgen van de brand duurden veel langer dan het blussen zelf. Rond vijf uur ’s nachts waren we terug in de kazerne.”

De woning is volledig verloren. “Een oorzaak? Dat blijft gissen”, zucht Lenaerts. “Het pand is zo vernield dat het zelfs niet volledig duidelijk is in welke ruimte de brand ontstaan is. De eigenaars waren wel bezig met renovatiewerken. Mogelijk is de brand ontstaan door een defect aan een toestel. Misschien is er een boormachine de lader blijven zitten?”

Asbest

Er is zo goed als zeker asbest vrijgekomen door de brand. Een gespecialiseerde firma kwam zondagochtend de schade opmeten en kon dat met het blote oog al vaststellen. Een staalname moet daar uitsluitsel over geven. “Onze ploegen hebben metingen gedaan in de buurt en er is geen gevaar voor milieu en mens”, benadrukt Lenaerts. “Enkel in de woning zelf moeten er veiligheidsmaatregelen genomen worden. Onze manschappen zijn daar uiteraard op voorzien. Niemand raakte gewond.”