Zin in een ijsje? Maak kennis met producten van buffelmelk Ben Conaerts

09 augustus 2020

12u39 2 Zoersel Ooit al eens willen proeven van een bolletje buffelijs of een glas buffelmilkshake? Aan de Raymond Delbekestraat, vlakbij de buffelboerderij van de familie Keysers-Dekker, vind je nog de hele maand een pop-up waar dergelijke buffelproducten aan de man worden gebracht.

Voor wie deze dagen op zoek gaat naar iets lekkers en verkoelends, is de pop-up van BuffdeLux de ‘place to be’. In samenwerking met de vlakbij gelegen buffelboerderij – de enige in België trouwens – worden er buffelijs en buffelmilkshake aangeboden in verschillende smaken. Tijdens het openingsweekend was het al meteen duidelijk dat de producten op veel belangstelling konden rekenen.

Dubbel zo romig

“Buffelmelk is gezonder en bevat minde lactose en cholesterol”, zegt Johan Fierens van BuffdeLux. “Bovendien is het dubbel zo romig als koemelk. Maar we doen er nog extra room bij om de kwaliteit van het ijs te garanderen. Zelf ben ik niet zo’n liefhebber van koemelk, maar buffelmelk drink ik met alle plezier. Het is heel anders van smaak.”

De pop-up heeft momenteel vijf verschillende ijssmaken, allemaal zonder additieven en kleurstoffen: puur, vanille, mokka, aardbei en turrón. “Dat laatste is een lekkernij uit Jijona in Spanje met amandelen en honing”, legt Johan uit. Fans van milkshake kunnen genieten van een banaan- en aardbeismaak. Over twee à drie weken komt er nog een nieuw product bij: buffelmozzarella.

Ideale stop

“Nog tot eind augustus bieden we deze buffelproducten aan hier vanuit een pop-up, met zicht op de buffelboerderij. Op termijn willen we ze gaan aanbieden aan de groothandel. We hebben daarvoor rond de tafel gezeten met de mensen van de buffelboerderij en beroep gedaan op de vakkennis en expertise van roomijsproduct Willy Mahoudens van Willy Vanilli, die al veertig jaar in het vak zit.”

Schepen van Landbouw Olivier Rul (Open Vld) is alvast helemaal gewonnen voor het buffelijs. Hij kwam zaterdag, bij de openingsdag, alvast van een bolletje genieten. “Het is voller van smaak dan ijs van koemelk. Een heel nieuwe ervaring”, stelt hij vast. “Ik weet zeker dat de pop-up de komende weken nog heel veel volk zal trekken. Voor de vele fietsers die hier passeren, is dit de ideale stop.”

De pop-up is nog tot eind augustus open van woensdag tot zondag van 14 tot 21 uur.