Zie ginds komt de... euhm... bulldozer? Ewoud Meeusen

01 december 2019

15u45 0 Zoersel De goedheilige Sinterklaas is al even in het land. Bij Chiro Waks Zoersel arriveerde hij zondagmiddag op spectaculaire wijze in een bulldozer. De zwarte pieten verblijden de kinderen vanuit de laadbak met snoepgoed.

Zondagmiddag kreeg Chiro Waks Zoersel hoog bezoek. Nadat Sinterklaas op 16 november arriveerde, maakte hij ook even tijd vrij om bij de jeugdbeweging te passeren. En dat deed hij niet zoals vorig jaar in een brandweerwagen, maar met een enorme bulldozer. Oud-leider Thijs Bartholomeeusen (27) regelde het speciaal vervoer met Adams Polendam NV, een bouwbedrijf in Beerse waar hij werkt. Voor de kinderen was het alvast een onvergetelijke ervaring.