Zesdejaars De Kiekeboes verkopen voor het goede doel: “Ook andere kinderen moeten kunnen sporten” Ewoud Meeusen

21 december 2019

21u12 0 Zoersel Afgelopen zaterdagavond verkochten de zesdejaars van basisschool De Kiekeboes snoepzakjes, chips en lichtgevende ringen op de tractorrun. De opbrengst van hun actie in het kader van de Warmste Week gaat naar Krik-Krak, een omnisportvereniging in Beerse voor kinderen en jongeren met een beperking.

De tractorrun in deelgemeente Zoersel was één groot spektakel. Terwijl de dorpelingen zich vergaapten aan de prachtig versierde en verlichte tractoren, zetten de leerlingen uit het zesde leerjaar van gemeentelijke basisschool De Kiekeboes zich in voor het goede doel. Aan een kraampje verkochten de kinderen met behulp van een aantal juffen chips en populaire lichtgevende ringen. De kinderen uit het vierde leerjaar maakten snoepzakjes, die de zesdejaars ook verkochten. Volgens de juffen zou De Kiekeboes een som van ongeveer 500 euro aan goed doel Krik-Krak kunnen schenken.

Sport is voor iedereen

De gemotiveerde 11-jarigen mochten zelf bepalen aan welk goed doel ze hun opbrengst zouden schenken. Uiteindelijk kwam Krik-Krak in Beerse uit de bus: “Zelf turn ik”, zegt Silke (11). “Ik doe dan weer aan wedstrijddansen”, vertelt Katinka (12). De keuze voor het Krik-Krak was dan ook snel gemaakt: “We vinden het heel belangrijk dat ieder kind aan sport kan doen”, besluiten de meisjes.