Zangertjes overrompelen Zoersel met nieuwjaarsliederen emz

31 december 2019

12u04 4 Zoersel De gemeente Zoersel vormde op dinsdagvoormiddag het decor bij uitstek voor de jonge nieuwjaarszangertjes. Bewoners en handelaars haalden massaal centjes, snoepgoed of andere verwennerijen in huis om de kinderen te belonen voor hun engelengezang.

In Zoersel is nieuwjaarszingen een sterk verankerde traditie. Daarvan waren de volgelopen straten opnieuw een bewijs. In deelgemeente Sint-Antonius werden er zelfs 1.500 nieuwjaarszangertjes verwacht. Ook handelszaken waren voor de kinderen een leuke passage, aangezien ze daar vaak beloond werden met een originele lekkernij. Vele ouders vergezelden hun kinderen op tocht en genoten onderweg van een geestrijk jenevertje.

Chocomelk

Op het dorpsplein sloegen KLJ, Scouts en Chiro Waks Zoersel de handen in elkaar om hun leden en andere zangers te voorzien van warme chocomelk. Bij deze decennialange gewoonte zorgt Scouts voor hout en vuur, KLJ voor de melk en Chiro voor de bekers. Die samenwerking levert een ideale stop op voor de kinderen om tussen het wandelen door op te warmen. ‘s Middags passeerden de nieuwjaarszangertjes dan weer al te graag langs Frituur in ‘t Dorp. Daar kregen de enthousiastelingen een puntzak frietjes in ruil voor een gezongen liedje.