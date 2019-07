Yvonne Reynders vereeuwigd als wielericoon Toon Verheijen

29 juli 2019

De Zoerselse wielerlegende Yvonne Reynders is vereeuwigd op de zijgevel van het Institut des Arts et Métiers in Brussel. De stad Brussel had bij het begin van de Tour de France in Brussel kunstenares Amandine Levy uitgenodigd om een fresco te maken op een van de zijgevels van het gebouw. Het onderwerp waren de wielerkampioenen Eddy Merckx én Yvonne Reynders. Het gaat om een kunstwerk van 24 meter hoog en strekt zich uit over drie muren. Yvonne Reynders uit Zoersel werd zelf zeven keer wereldkampioen. Ze deed dat vier keer op de weg en drie keer op de baan. Haar titels op de weg behaalde ze in 1959, 1961, 1963 en 1966. In 1962 werd ze tweede en in 1976 behaalde ze brons. In 1961, 1964 en 1965 werd ze wereldkampioen achtervolging op de baan.