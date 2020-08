WZC De Buurt tot 31 augustus in lockdown na nieuwe besmetting emz

17 augustus 2020

13u42 0 Zoersel Een bewoner van het woonzorgcentrum De Buurt in Zoersel heeft positief getest op het coronavirus. Dat brengt de balans op vijf besmettingen. Daarom besloot het rusthuis minstens tot 31 augustus volledig in lockdown te gaan.

Eerder raakte bekend dat twee personeelsleden en twee bewoners van afdeling Jukschot besmet waren met het coronavirus. Daar komt nu één besmetting bij. Een bewoonster van diezelfde woning was vrijdag opgenomen in het ziekenhuis vanwege een andere reden dan een vermoeden van corona. Zondag kreeg het woonzorgcentrum te horen dat ze bij een routinetest positief was bevonden op COVID-19. Momenteel verblijft de bewoonster in isolatie in het ziekenhuis.

Iedereen wordt getest

Vanwege de bijkomende besmetting heeft het woonzorgcentrum overleg gepleegd met de Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) Annette Kröber. De tweede test van de bewoners op afdeling Jukschot werd twee dagen vervroegd. De testen gebeurden reeds zondag in plaats van dinsdag. De resultaten worden dinsdag verwacht.Zo wil het rusthuis snel een zicht krijgen op de mogelijke verspreiding van het virus op woning Jukschot.

Verder zullen alle bewoners die nog geen test hebben ondergaan, alle medewerkers en alle jobstudenten getest worden op COVID-19. Dat gebeurt dinsdag. De uitslag wordt donderdag verwacht. Gedurende die testperiode gaat De Buurt in tijdelijke lockdown. Dat betekent dat er vanaf 17 augustus tot en met 31 augustus geen bezoek welkom is.