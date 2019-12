Word jij de taalkoning(in) van jouw gemeente? Ewoud Meeusen

04 december 2019

10u12 0 Zoersel Vrijdag organiseren meer dan honderd bibliotheken in Vlaanderen ‘De Schrijfwijzen: Het Grote Dictee Heruitgevonden’. Ook de hoofdbibliotheek van Zoersel en de Braembibliotheek in Schoten nemen deel aan het concept van Creatief Schrijven. Op deze culturele avond speel je met taal.

Cappucino, capuccino of cappuccino? Vrijdag 6 december staat dit jaar niet alleen in thema van Sinterklaas. Ook de spelling staat in de schijnwerpers: op vrijdagavond houden verschillende bibliotheken ‘De Schrijfwijzen: Het Grote Dictee Heruitgevonden’, een spelavond waarbij je creatief aan de slag gaat met taal.

Praktisch

De Schrijfwijzen vindt in Zoersel plaats in de Zoerselse hoofdbibliotheek om 19u30. Inschrijven via de website of in de bibliotheek.

De Schrijfwijzen vindt in Schoten plaats in de Braembibliotheek om 20u. Inschrijven kan telefonisch, via mail of in de bibliotheek zelf.