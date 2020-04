Woonzorgcentrum zonder coronabesmettingen blijft bezoekers weren: “Onmogelijk om dat onder controle te houden” emz

16 april 2020

12u03 0 Zoersel Het woonzorgcentrum De Buurt in Zoersel heeft besloten voorlopig bezoekers te weren, ondanks dat de Nationale Veiligheidsraad toestaat dat iedere bewoner één bezoeker mag ontvangen. Voorlopig is het woonzorgcentrum nog vrij van het coronavirus. “We spelen nu al ‘politie’ voor elkaar om ervoor te zorgen dat iedereen consequent zijn handen ontsmet en een mondmasker draagt. Dat kunnen we niet doen bij de familieleden van onze bewoners”, zegt directeur Johan Herrebosch.

De Nationale Veiligheidsraad besliste afgelopen woensdagavond dat iedere bewoner van de woonzorgcentra één bewoner mag ontvangen. Daarop reageerde Zorgnet-Icuro met het advies aan de woonzorgcentra die richtlijn niet op te volgen. Ook Zoersels schepen voor Welzijn en Gezondheid Cindy Van Paesschen (N-VA) is het niet eens met de aanpassing van de maatregelen. “Dat is gebeurd zonder advies van de overkoepelende zorgorganisaties. Woedend was ik. Door het bezoek lopen de woonzorgcentra meer kans om het coronavirus binnen te krijgen. Ik adviseer de Zoerselse woonzorgcentra en serviceflats de nieuwe maatregel niét te hanteren.”

Onhaalbaar huzarenstukje

Directeur van woonzorgcentrum De Buurt Herrebosch deelt de mening van Zorgnet-Icuro en Van Paesschen. “Het is onbegrijpelijk dat de nieuwe richtlijn beslist is zonder overleg met onze sector.” Momenteel kent het Zoersels woonzorgcentrum nog geen coronabesmettingen. Dat wil het graag zo houden. “Ons personeel doet nu al haar uiterste best het virus buiten te houden. Ondertussen zijn onze medewerkers goed op elkaar afgestemd. Het beperkt bezoek bij terminale bewoners hebben we onder controle. Maar dat zal niet het geval zijn als iedere van onze 82 bewoners één bezoeker mag ontvangen. Die moeten dan gescreend worden op temperatuur, hun handen ontsmetten en een mondmasker op krijgen. Leid dat maar eens in goede banen. Dat is echt een onhaalbaar huzarenstukje. Wij wachten een fatsoenlijk overleg met minister van Welzijn Wouter Beke af”, zegt Herrebosch.