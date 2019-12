Woonzorgcentrum tovert cafetaria om tot winterwonderland: “Eigen limoncello en confituur gemaakt” Ewoud Meeusen

13 december 2019

17u29 0 Zoersel Op vrijdagnamiddag organiseerde woonzorgcentrum De Buurt een kerstmarkt in haar cafetaria. De bewoners konden samen met de familie genieten van een magische sfeer: “Heel plezant dat ze dit organiseren”, vertelt de 84-jarige Maria Reynders.

Voor het vijfde jaar op rij heerste de eerste vrijdag na Sinterklaas een charmante kerstsfeer in de cafetaria van woonzorgcentrum De Buurt in Zoersel. Op de kerstmarkt konden de bewoners en bezoekers niet allerlei ambachtelijke lekkernijen kopen: “Samen met de bewoners hebben we deze week bijvoorbeeld zelf advocaatlikeur, limoncello en confituur gemaakt”, vertelt animator Nancy Hermans. Ook zelfgemaakte kerstdecoratie en bloemstukken ontbraken niet op de kerstmarkt.

Viergeslacht

Ook het viergeslacht van de familie Reynders tekende present. Voor de 84-jarige bewoonster Maria Reynders is het heel fijn om hier samen met haar dochters, kleinkinderen en achterkleinkinderen gezellig de kerstsfeer op te snuiven: “Moeke heeft zelfs haar boterhammen achterwege gelaten om hier te kunnen smullen van een wafel”, lacht haar kleindochter.

Voor de bewoners van het woonzorgcentrum betekent kerstmis allesbehalve een eenzame periode. Volgende week nodigt De Buurt van elke bewoner vier familieleden uit, die dan getrakteerd worden op een glaasje cava en koffie met gebak.