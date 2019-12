Wolf verschalkt driedubbele stroomdraad en bijt zwanger schaap dood

Zoersel

Geen zalige kerst voor kaasmaker en veehouder Bart De Breuker (54) uit Zoersel. Hij trof woensdagochtend een van zijn schapen dood aan . De beetwonden in de nek en een pootafdruk wijzen volgens het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in de richting van een wolf. Opvallend detail: de schapenweide is nochtans beveiligd met een driedubbele stroomdraad.