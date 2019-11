Witte lintjes aan schoolpoort vragen aandacht voor zorgcentra na seksueel geweld Ewoud Meeusen

18 november 2019

10u17 2 Zoersel Maandagmorgen deelden vijf leden van Vrouw & Maatschappij Zoersel witte lintjes uit aan basisschool Beuk en Noot in Sint-Antonius Zoersel. Op die manier wil de vrouwenbeweging van CD V seksueel geweld in de kijker zetten. Dit jaar vraagt de actie extra aandacht voor hulpcentra : “Slachtoffers van seksueel geweld hebben nood aan hulp op zowel medisch, psychologisch, sociaal als juridisch vlak”, verduidelijkt Zoersels gemeenteraadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V).

Aan de parking van basisschool Beuk en Noot heerst een ochtenddrukte. Ouders haasten zich om hun kind af te zetten alvorens de bel rinkelt. Op weg naar de schoolpoort krijgen de ouders een wit lintje op hun jas geplakt. Wie dat symbool draagt, toont dat hij of zij zich verzet tegen elke vorm van geweld tegen vrouwen: “Het witte lintje is een teken van solidariteit. We willen de mensen er bewust van maken dat het wel degelijk bestaat, ook al wordt er niet altijd een klacht ingediend”, vertelt Zoersels gemeenteraadslid Katrien Schryvers (CD&V). Ook Jelle Adriaensens (33) en Sarah Kampen (38) kregen een wit lintje opgeplakt: “Het is goed dat de problematiek onder de aandacht gebracht wordt. Als mijn zoontjes vragen wat voor iets seksueel geweld is, dan probeer ik hen dat ook uit te leggen”, zegt Sarah.

IJveren voor Antwerps zorgcentrum

In België zijn er gemiddeld 8,5 aangiften van verkrachting per dag. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen terecht bij hulpcentra in Brussel, Gent en Luik. Tussen oktober 2017 en maart 2019, vonden 1.281 slachtoffers hun weg naar één van de drie zorgcentra. Eén op de vier is jonger dan 18 jaar. Wie bij een zorgcentrum terecht kan, is bovendien meer geneigd om aangifte te doen. Bijna zeven op de tien aangemelde slachtoffers dienden een klacht in, terwijl de aangiftebereidheid van slachtoffers normaal maar ronde de tien procent ligt: “Ongetwijfeld speelt de samenwerking met speciaal opgeleide zedeninspecteurs daarbij een grote rol”, aldus Schryvers.

Volgens Vrouw en Maatschappij bewijzen die cijfers het belang van zorgcentra. Daarom ijvert de vrouwenorganisatie voor een zorgcentrum in iedere provincie. In maart 2019 kondigde toenmalig minister van Gelijke Kansen Kris Peeters aan dat er ook in Antwerpen, Leuven en Charleroi een zorgcentrum zal komen. Daar kunnen de slachtoffers rekenen op bijstand in verschillende domeinen: “Deze initiatieven verdienen veel meer aandacht, zodat vrouwen die er nood aan hebben, er gemakkelijk de weg naartoe vinden”, besluiten de enthousiaste deelnemers van Vrouw & Maatschappij Zoersel.