Witte lakens en applaus om klokslag 12 uur: Zoersel bedankt zorgsector emz

20 maart 2020

13u27 0 Zoersel In Vlaanderen werd de voorbije dagen met de hashtag #mercivanuitmijnkot gevraagd om vrijdagmiddag witte doeken uit de ramen te hangen en om twaalf uur ‘s middags een applaus te geven voor de mensen in de zorgsector. Die oproep lieten ook heel wat Zoerselaars niet aan zich voorbijgaan.

Wie afgelopen vrijdag door het hart van Zoersel fietste of wandelde, kon er niet naast kijken. Aan huizen in verschillende wijken hingen witte lakens of handdoeken uit de ramen, soms zelfs voorzien van een hartverwarmende boodschap. Op die manier wilden de inwoners van de gemeente Zoersel de hulpverleners uit de zorgsector in deze moeilijke coronatijden bedanken. Daarenboven gingen om twaalf uur de handen op elkaar.

