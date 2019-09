Wie boomverzorgers wil spotten: in park Halle Hof moet u zijn Toon Verheijen

09 september 2019

14u20 0

Wie de komende dagen eens wil zien hoe boomverzorgers precies te werk gaan, moet naar het park Halle Hof gaan. De komende dagen en weken zullen er boomverzorgers in opleiding enkele basisklimtechnieken aangeleerd krijgen. Er wordt niet aan de bomen gesnoeid of met motorzagen gewerkt en er wordt enkel geklommen met touwen, zodat de bomen op geen enkele wijze beschadigd worden. Gevaarlijke dode of losse takken worden wel verwijderd in functie van de veiligheid van de verzorgers en die van u als voorbijganger. De boomverzorgers zullen in actie zijn op maandag 9, dinsdag 10, maandag 16, dinsdag 17 en maandag 23 september.