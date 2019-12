Werken aan natuurspeelzone Dwergenbos van start Ewoud Meeusen

13 december 2019

14u09 0 Zoersel Op maandag 16 december start de gemeente met de aanleg van het ‘Dwergenbos’. De weilanden naast de Dwergenbergen in Sint-Antonius zullen omgetoverd worden tot een gevarieerde natuurspeelzone. In het voorjaar van 2020 zouden kinderen zich hier kunnen komen uitleven.

In mei kocht vzw Kempens landschap ongeveer 5,5 hectare grond langs de Gestelsebaan. Die weilanden naast de Dwergenbergen zal de gemeente omvormen tot natuurzone bestaande uit verschillende types bos, poelen en open plekken. Dat zal een nieuw stuk publiek groen betekenen vlakbij de kern van deelgemeente Sint-Antonius. In het stuk natuur kan iedere Zoerselaar komen genieten.

Speelzone

In de eerste fase zal de gemeente, die het beheer van het Dwergenbos in handen heeft, een speelzone aanleggen. Daar kunnen kinderen zich uitleven op een avontuurlijk parcours van boomstammen en stapstronken. Ook de speelberg en de betonnen rioolbuizen bedekt met grond zal hen plezier bezorgen. De uitgegraven poel voor waterafvoer zal in de zomer een aangename verfrissing zijn. Tegen het voorjaar van 2020 zou het eerste deel bos speelklaar zijn. Tussen 2020 en 2023 zullen ook andere delen van de weilanden bebost worden.