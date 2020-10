Weergoden zijn Halle-Hof gunstig gezind: regen komt waterpeil kasteelvijver ten goede emz

01 oktober 2020

23u17 1 Zoersel De hevige regenval van de voorbije dagen doet de vijvers zichtbaar deugd. De hevige regenval van de voorbije dagen doet de vijvers zichtbaar deugd. Dat is niet alleen te merken aan het Kasteel de Renesse in Oostmalle , maar ook aan het Kasteel Halle-Hof in het park van Halle-Zoersel. Waar anderhalve week aan de rand nog grote stroken droog stonden, raken die nu stilaan weer gevuld.

Voor velen onder ons was de nazomer in september puur genot. Waterlopen en vijvers kreunden daar echter onder, zeker na een droge zomer. Ook de hoeveelheid water in het Kasteel Halle-Hof slonk zienderogen. Zelfs aanzienlijke oppervlakten meer richting het midden van de vijver kwamen leeg te staan. Ongeveer een week geleden sloeg het weer echter om. De regen komt het waterpeil van de vijver overduidelijk ten goede. Al is er op een aantal plekken nog wel een droogstand.