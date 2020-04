Websites gemeentescholen vernieuwd: vanaf nu te vinden op zoersel.be emz

20 april 2020

12u25 0 Zoersel De websites van de Zoerselse gemeentescholen zijn in een nieuw jasje gestoken. Sinds afgelopen week maken die deel uit van de gemeentelijke website.

Voordien hadden de drie gemeentescholen De Kiekeboes in deelgemeente Zoersel, Beuk & Noot in deelgemeente Sint-Antonius Zoersel en Pierenbos in Halle-Zoersel elk een eigen website. Daarin heeft de gemeente Zoersel verandering gebracht. Iedere school kreeg een nieuwe website. Die websites vormen sinds woensdag 15 april een onderdeel van de gemeentelijke website zoersel.be.