Webshop speelgoedwinkel Kiki enorm populair: "Meer bestellingen dan in Sinterklaasperiode"

14 april 2020

10u25 2 Zoersel Speelgoedwinkel Kiki in Sint-Antonius Zoersel draait op volle toeren. Door de coronamaatregelen moesten zaakvoerders Pascale Schupp en haar zoon Roeland Ruelens volledig overschakelen op hun webshop. Ze begonnen bestellingen gratis aan huis te leveren. Dat concept draaide goed uit. “We kregen in april de helft meer onlinebestellingen dan in héél december”, zeggen ze.

Op woensdag 18 maart moest ook speelgoedwinkel Kiki als niet-essentiële handelszaak de deuren van hun fysieke winkel sluitens. “We begrepen de maatregel natuurlijk wel, maar als kleine lokale handelaar is het niet leuk om te horen”, vertelt Schupp.

Toch bleven de zaakvoerders van Kiki niet bij de pakken zitten. “Online bestellen was bij ons al mogelijk, want we hadden al een webshop. We besloten alle pakjes in Sint-Antonius Zoersel en de buurgemeentes gratis te gaan leveren aan huis”, licht Ruelens toe.

Dat idee was een schot in de roos. “We kregen heel veel bestellingen uit de buurt. Het deed ons deugd te zien dat onze klanten ons trouw bleven en lokaal kochten. Maar het aantal bestellingen vanuit heel Vlaanderen steeg plots enorm. Het werd heel druk”, zegt Schupp.

Dat bewijzen ook de statistieken. “Er wordt meer speelgoed besteld dan tijdens de eindejaarsperiode. Dat is erg merkwaardig. Die periode is immers normaal veruit de drukste door de combinatie van Sinterklaas en de feestdagen. Dat hadden we niet verwacht”, vult Ruelens aan.

Knutselmateriaal

Vooral het knutselmateriaal is erg populair. Daarvan liggen misschien wel de ‘corona anti-verveeltip’-filmpjes van speelgoedwinkel Kiki mee aan de oorzaak. Zo werden er twintig van op de Facebookpagina geplaatst om iedereen virtueel te blijven inspireren. “Vooral voor kinderen die thuis moeten blijven, is knutselen de ideale bezigheid. In deze periode zoeken ouders ook amusement voor hun kinderen anders dan de tv of tablet”, zegt Schupp.

De webshop van speelgoedwinkel Kiki is terug te vinden via www.speelgoedkiki.be.



