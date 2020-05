Webshop Luxury For Men verkoopt tapasbox van brasserie Anno 1907: “Horeca kan steun goed gebruiken" emz

05 mei 2020

17u02 4 Zoersel Webshop Luxury For Men uit Malle betuigt zijn steun aan brasserie Anno 1907 uit Sint-Antonius Zoersel. De ‘Finger Food & Bubbles Box' van de brasserie is nu ook verkrijgbaar via de webshop van Luxury For Men. “Zo willen we de horeca steunen”, klinkt het.

Door de coronacrisis worden de plaatselijke horecazaken zwaar getroffen. Dat is echter niet voor alle bedrijven het geval. Zo blijft de webshop ‘Luxury For Men’ grotendeels buiten schot. Daarom wil het bedrijf in de e-commerce haar buurtgenoten steunen. Zo biedt het een tapasbox met champagne van brasserie ‘Anno 1907' aan.

De ‘Finger Food & Bubbles Box’ is via de webshop van ‘Luxury For Men’ verkrijgbaar voor 45,95 euro. Na bestelling wordt het op de gewenste leverdatum vers thuis geleverd.