Wandelbrug in natuurgebied vernield: "Een solide constructie, maar niet voorzien op bruut vandalisme"

31 juli 2020

20u17 3 Zoersel De Vorselaarse brug op het publieke wandelpad in het natuurdomein De Kluis-Blommerschot is het doelwit geworden van vandalen. Natuurpunt Voorkempen heeft als eigenaar van de brug klacht ingediend bij de lokale politie.

De Natuurpunters troffen de brug over de Delfte Beek donderdagavond tijdens beheerwerken in gehavende toestand aan. De houten bedekking met planken was voor drie vierde afgebroken. Ook de brugleuning moest eraan geloven. Het materiaal werd in de beek gegooid.“Het was een solide constructie, maar uiteraard is die niet voorzien op dergelijk bruut vandalisme”, zegt Peter Keustermans, voorzitter van Natuurpunt Voorkempen.

Bijzonder bitter

Natuurpunt Voorkempen bouwde en financierde de brug vijftien jaar geleden om een wandelpad voor het publiek te openen. De verbinding bevindt zich op De Kluis-Blommerschot, een natuurgebied op de grens van Zoersel, Malle, Zandhoven en Vorselaar. De lokale natuurvereniging wil het publiek zoveel mogelijk toegang geven tot haar gebieden, maar vraagt in ruil wel respect voor de omgeving. “Het is bijzonder bitter om te moeten vaststellen dat bepaalde personen er plezier in vinden om af te breken wat anderen moeizaam hebben opgebouwd. Het populaire wandelpad in Blommerschot vanaf het gekende kruis is daardoor momenteel onderbroken. We raden iedereen af om de brug te gebruiken in haar huidige toestand. Uiteraard doen we het nodige om herstellingen uit te voeren. Maar dit vraagt enige tijd”, klinkt het bij Natuurpunt Voorkempen.

Wie informatie heeft die kan bijdragen tot de identificatie van de daders, kan een mail sturen naar info@natuurpuntvoorkempen.be.