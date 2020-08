Wandelbrug in natuurgebied hersteld na vandalenstreken emz

19 augustus 2020

Natuurpunt Voorkempen heeft de Vorselaarse brug over de Delfte Beek op het publieke wandelpad in domein De Kluis-Blommerschot hersteld. Eind juli hadden vandalen de houten planken afgebroken en de brugleuning afgerukt

Tijdens beheerwerken op donderdagavond 30 juli troffen leden van de lokale afdeling van Natuurpunt de Vorselaarse brug aan in gehavende toestand. De houten bedekking met planken was voor drie vierde afgebroken, ook de brugleuning was afgerukt. Het materiaal werd in de beek gegooid.

Brug opnieuw toegankelijk

Vijftien jaar geleden bouwde en financierde Natuurpunt Voorkempen de brug om een wandelpad voor het publiek te openen De verbinding bevindt zich op De Kluis-Blommerschot, een natuurgebied op de grens van Zoersel, Malle, Zandhoven en Vorselaar. De lokale natuurvereniging wil het publiek zoveel mogelijk toegang geven tot haar gebieden.

Door de vandalenstreken raakte het populaire wandelpad echter onderbroken. Natuurpunt raadde af om de brug nog te gebruiken. Ondertussen is het probleem verholpen. Het beheerteam van Natuurpunt Voorkempen heeft de brug hersteld. Wandelaars kunnen opnieuw veilig oversteken.