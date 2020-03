Waar kan u eten afhalen? En welke restaurants en brasseries leveren aan huis? Lees hier waar u terecht kan in Zoersel emz

18 maart 2020

10u56 0 Zoersel Door de verplichte sluiting tot 5 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Ondanks de extra maatregelen mogen restaurants en brasseries blijven doorgaan met afhaalmaaltijden. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in Zoersel onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar ewoud.meeusen@dpgmedia.be.

‘t Lopend Vuurtje

Ook ‘t Lopend Vuurtje laat zich ondanks de coronamaatregelen niet uit zijn lood slaan. Het restaurant stelde een menu aan afhaalgerechten samen, waarbij klanten kunnen kiezen uit een aantal voor-, hoofd- en nagerechten. ‘t Lopend Vuurtje richt die take away-service in op vrijdag, zaterdag, zondag én maandag.

Het volledig aanbod aan afhaalgerechten kan u terugvinden op de website van ‘t Lopend Vuurtje. Bestellen kan via info@tlopendvuurtje.be of telefonisch via 03/309.22.03. Daarbij moet u de gewenste gerechten, het aantal, het uur van afhalen en uw gsm-nummer vermelden. U dient alvorens 16 uur te bestellen, indien u de dag zelf nog komt afhalen. Het afhalen gebeurt tussen 17 en 19 uur. Betalen kan met Bancontact of cash.

Stroopop

Ook de taverne Stroopop op de Liefkenshoek in Halle-Zoersel laat zijn hoofd niet hangen door te beginnen met het verkopen van afhaalmaaltijden. “We moesten creatief denken om onze voorraden niet in de vuilbak te laten belanden en tegelijk misschien toch nog iets van inkomsten te creëren”, klinkt het.

De menu bestaat uit één liter soep (tomaten, wortel, champignon, asperge, witloof, butternut) voor 6,5 euro, stoofvlees of videe voor 9,5 euro, een portie ribben met garnituur en ananas voor 15 euro, witloof met kaas-hesp en puree voor 13 euro, een halve kilogram verse frietjes voor 1,5 euro.

Bestellen kan via Facebook, per mail via info@stroopop.be of telefonisch via 0477/41.48.67. Afhalen kan dagelijks van 11 tot 13 uur en van 17 tot 19 uur. De zaakvoerders vragen zoveel mogelijk contactloos te betalen via Bancontact om de handhygiëne te handhaven en besmettingsgevaar te minimaliseren.

Het Boshuisje

Ook café-restaurant Het Boshuisje in het Zoerselbos bleef niet bij de pakken zitten. Overdag kunnen wandelaars of fietsers passeren bij ‘Walk & Snack’ om een take away koffie of een hapje als garnaalkroketten en een frietje met bitterballen om mee te nemen. “Momenteel bieden wij ook de mogelijkheid om enkele van onze gerechten af te halen of te laten leveren. Dat gaat dan vooral om de culinaire huisspecialiteiten als konijn, stoofvlees, ribbetjes en scampi’s”, licht uitbater Donald Michiels toe.

Bestellen kan per mail via donald.michiels@telenet.be en telefonisch via 03/385.94.53 of 0478/59.83.79.

De Kadee

Ook de drie zaakvoerders van De Kadee startten een 7/7-afhaalservice op. “We willen onze kop niet in het zand steken”, zegt zaakvoerder Katrien Wauters. Klanten kunnen tussen 16 uur 30 en 21 uur terecht bij de brasserie op de Handelslei om maaltijden af te halen.

Bestellen kan via 03/464.25.42 of per mail naar de.kadee@telenet.be.

Verona II

Het Italiaans restaurant Verona 2 plooit volledig terug op zijn take away-service. Alle gerechten, van slaatjes en pizza’s tot tapa’s en ovenschotels, kunnen ook afgehaald worden.

Bestellen kan per mail via info@verona2-zoersel.be of telefonisch via 03/248.41.32. De volledige menukaart van het restaurant kan u terugvinden op de website van Verona II.

Restaurant Sphinx

Restaurant Sphinx op de Handelslei in Zoersel is eveneens genoodzaakt volledig terug te vallen op afhaalmaaltijden. Klanten kunnen er op maandag, woensdag, donderdag en zondag van 16 uur tot 22 uur 30 en op vrijdag en zaterdag van 16 uur tot 24 uur terecht om pita, pizza, salades, pasta’s of vis- en vleesgerechten mee te nemen.

Bestellen kan via 03/383.19.91. De volledige menukaart van het restaurant is terug te vinden op de website van Restaurant Sphinx.

Butcher Bart

Ook slagerij Butcher Bart in Sint-Antonius blijft open. Klanten kunnen daar terecht voor het volledig assortiment aan vleesproducten, beleg, kazen, groenten en fruit. Verder biedt de slager ook vers bereide gerechten aan.

De slagerij is op weekdagen uitgezonderd donderdag open van 8 uur 30 tot 18 uur en op zaterdag van 8 uur 30 tot 17 uur.

Kip & Co

Ook Kip & Co op de Handelslei blijft doorgaan met afhaalmaaltijden. De voedingswinkel is gespecialiseerd in verse braadkippen, spare-ribs en kant-en-klare huisbereide gerechten. Verder beschikt de zaak ook over een gekoelde automaat, waar u maaltijden kan afhalen.

Kip & Co Zoersel is doorheen de week open van 11 tot 19 uur, op zaterdag van 11 tot 17 uur. Bestellen kan via 03/336.44.37. Voor het volledige assortiment, kan u terecht op de website van Kip & Co.

Den Achtersten Dries

Het zonnige lenteweer zou voor de Zoerselaars normaal ideaal zijn voor een bezoekje aan ‘Boer Jef’ om te genieten van een vers ijsje op het terras. Hoeve-ijs ‘Den Achtersten Dries’ besloot echter voorlopig de deuren gesloten te houden, ook ijsjes meenemen is niet mogelijk. Wel kan u zoals gewoonlijk dozen van één, twee of vijf liter ijs in een twintigtal smaken en taarten op bestelling krijgen.

U kan online een bestelling indienen of telefonisch contact opnemen via 03/312.30.03. Opgelet: enkel indien u minstens drie dagen op voorhand bestelt en een bevestiging krijgt, kan u uw bestelling komen ophalen. Voor het volledige gamma kan u terecht op de website van ‘Den Achtersten Dries’.